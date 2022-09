“La gente sí o sí nos tiene que acompañar este miércoles”: Julio Comesaña

Julio Comesaña no ocultó su felicidad por el triunfo. Pero más que el resultado, el técnico colombo-uruguayo resaltó la actitud y el trabajo que mostró el equipo en la cancha, especialmente en la primera parte, donde dominó las acciones a su antojo.

“Es muy lindo ganar, y más en la situación en la que venimos, pero es más lindo haber visto al equipo interpretar las cosas. Hicieron un gol espectacular, una jugada rápida, precisa. Esta ha sido una plaza buena para nosotros y este domingo se vuelve a ratificar”, expresó.

Comesaña resaltó, también, el aporte que realizaron los jugadores que no vienen teniendo continuidad. El DT apostó por ellos y la mayoría respondió en la cancha. “Yo me voy muy contento, porque jugaron varios que no venían teniendo continuidad y todos llevaron al equipo a la satisfacción del reencuentro con el triunfo”, dijo.

Comesaña aprovechó el jolgorio y la alegría del triunfo, para invitar a la gente a que apoye al equipo en la final de Copa Colombia ante Millonarios.

“La gente en Barranquilla sí o sí nos tiene que acompañar el miércoles. Necesitamos que nos den la oportunidad de darles una alegría grande ante Millonarios. Los jugadores desean darles esa alegría”, concluyó el entrenador.