“El fútbol nos dio una cachetada”: Sebastián Viera

Sebastián Viera salió al frente y dio la cara. No le sacó mayores excusas a la humillante derrota 4-0 de Junior ante Unión de Santa Fe y dijo que el fútbol les dio “una cachetada”.

“Por más experiencia, cuando no te salen, no salen. Fue una pesadilla. Teníamos muchísima ganas de pasar, habíamos hecho una buena Copa y duele terminar así. El fútbol nos da una cachetada. Imagino el dolor de la gente y la desilusión y nada más”, manifestó el arquero en rueda de prensa.

El cancerbero uruguayo también aprovechó para enviarle disculpas a los seguidores rojiblancos por la actuación que tuvieron anoche en el estadio Metropolitano.

“Quiero pedirle disculpas a la gente, nos sentimos muy mal, es un golpe duro. Teníamos muchísima ilusión y muchas ganas de pasar de ronda”, señaló.

Además de pedirle excusas a los fanáticos del equipo, el arquero aprovechó para decirles que en la Liga “siguen con vida”, por lo que toca “levantarse” de inmediato.

“A la gente quiero pedirle disculpas, se portaron 10 puntos. No fue un tema de actitud. No dábamos una. Cuando queríamos intentar y no llegaba lo que queríamos causar después venían al nuestro y nos hacían los goles en el momento justo. Sí se quiso, pero no salieron las cosas. A la gente hay que decirle que falta la Liga. Estamos muy dolidos, porque era una ilusión muy grande la Sudamericana, pero mañana hay que levantarse de vuelta, concentrarse en el torneo, que es muy importante, y toca estar a la altura. Quedamos afuera de uno de los objetivos, pero toca levantarse como se pueda y pelear por la Liga, que también la queremos”, finalizó.