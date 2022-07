“La jerarquía de Bacca enriquece a Junior”: Sebastián Viera

R.

Si me lo hubieras preguntado a los 30 años, seguramente te hubiera dicho que a los 39 ya estaría retirado. Ya estoy en 39, ha pasado tan rápido el tiempo. Me siento muy bien, tengo muchísimas ganas, me siento igual que siempre, de verdad. Gracias a Dios las lesiones me han respetado. También veo las estadísticas, y en los últimos cuatro o cinco años he jugado la máxima cantidad de partidos, más que cuando recién llegué en 2011. Si vemos el tema de rendimiento y de partidos jugados, juego más ahora que antes. Tengo contrato hasta diciembre de 2023 y lo pienso cumplir, lo quiero cumplir. Después de ahí, no sé. No sé cómo me sentiré el año que viene, puede que diga: ya basta. Como podría decir: tengo cuerda y quiero seguir. Cuando me vaya a retirar, lo anuncio seis meses antes.