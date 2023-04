“No me ha motivado tener la cinta de capitán”: Didier Moreno

Sin embargo, el jugador es bastante prudente para hablar de él y aseguró que no puede decir si este es su mejor momento o no desde que está en la institución currambera.

“No sabría decir si es mi mejor versión, eso lo dicen ustedes. Yo trabajo para ayudar al equipo. A todos nos ha ayudado la llegada del profe, para creer en un estilo, en una idea y eso se ha visto en los partidos”, analizó el volante.

El centrocampista, que ha venido siendo el capitán del equipo ante la ausencia de Sebastián Viera, explicó que el portar la cinta no lo ha motivado de una manera distinta.

“No me ha motivado la cinta de capitán. El Didier de la primera fecha es el mismo de ahora. No conseguimos los resultados, pero le hemos dado la vuelta y ya estamos peleando”, manifestó en rueda de prensa.

El chocoano dijo que el nivel de todos los jugadores es bueno, independientemente de quien juegue y agradeció el respaldo de la hinchada.

“No hay diferencias en los que jueguen. Esto es un equipo, todos tienen los mismos conceptos. Cuando han jugado Ortiz-Haydar y Scarpeta-Andueza han sacado el arco en cero y nos dan seguridad”, expresó.

“Hoy por hoy el mejor es el equipo. A la hinchada, de mi parte y de todo el plantel, le doy las gracias, porque no estábamos en el mejor momento y estaban con nosotros. Esperamos seguir teniendo su apoyo en el estadio”, complementó.

El futbolista, de 31 años, analizó al Deportivo Cali, rival del equipo este jueves, a las 6:10 p.m., por la jornada 16 de la Liga-I.

“Lo que sabemos es que Cali es un gran rival, ha ganado sus dos últimos juegos. Independiente de la situación de este semestre, ha jugado bien desde mi punto de vista. Tenemos que estar atentos y no dejarnos sorprender. Tenemos por delante a Cali, que son tres puntos más. Tenemos un objetivo claro, las cuentas están. Vamos a ir a Cali para sacar los tres puntos”, comentó.