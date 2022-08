Dany Rosero está en duda para el juego ante DIM; ‘Cariaco’, casi descartado

Junior ya pasó la página de lo que fue la derrota 2-1 del pasado domingo ante Once Caldas, en el estadio Metropolitano, fecha en la que el ‘Tiburón’ festejaba sus 98 años de historia.

Los rojiblancos ya tienen la mira puesta en lo que será el partido del próximo sábado contra Deportivo Independiente Medellín, en el ‘Coloso de la Ciudadela’, en el marco de la séptima jornada de la Liga II-2022.

Para este importante compromiso, el entrenador Juan Cruz Real tiene algunas dudas para conformar el equipo titular.

La primera incógnita es saber quién reemplazará al suspendido Didier Moreno, quien salió expulsado el domingo contra lo del ‘Blanco Blanco’.

Se espera que el argentino Iván Rossi, quien hasta ahora no ha sido titular y ha jugado pocos minutos, pueda ser inicialista y se convierta en el eje del mediocampo del cuadro barranquillero.

El defensor Dany Rosero, quien no pudo terminar el compromiso anterior, es duda para este juego porque se le están bajando las cargas. El zaguero no estuvo en la primera parte del entrenamiento matutino de este miércoles, en la sede deportiva Adelita de Char. En caso de no actuar, José Ortiz podría ocupar su lugar.

Por otro lado, el venezolano Luis ‘Cariaco’ González, quien se lesionó hace algunos partidos, es poco probable que reaparezca en este encuentro, debido a que apenas se va uniendo a los entrenamientos con el grupo.

Al venezolano no le alcanzaría para decir presente y su regreso se aplazaría hasta el compromiso contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia.

La presencia que sí está segura es la de Carlos Bacca, quien el entrenador Juan Cruz Real ya aseguró que estará desde el pitazo inicial contra el ‘Poderoso’.