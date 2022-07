“Carlos Bacca nos va ayudar mucho”: Juan Cruz Real

Respiró con tranquilidad. Juan Cruz Real salió con alegría luego de la victoria 3-1 de Junior ante Nacional, en el estadio Metropolitano, por la segunda fecha de la Liga.

Y esa felicidad no la ocultó. Sin embargo, le dio todo el crédito por el triunfo a sus jugadores, los cuales volvieron a tener un buen nivel.

“Estamos muy contentos, porque era un juego importante para ganarlo. Mis jugadores entregaron todo dentro del campo. Sumamos los primeros tres puntos de un periplo largo que será el semestre. Era importante ganar en casa, vencer a Nacional. Estoy contento con los jugadores y con el esfuerzo que han hecho”, manifestó el técnico.

El timonel rojiblanco, que consiguió su primera victoria en el torneo, explicó un poco el esquema de juego que colocó con una línea de tres defensores.

“Cambio un poco el parado, pero sistema de juego fue el mismo. Intentamos hacer lo mismo, a veces salió mejor, otras por ahí no tanto. Mis jugadores fueron superiores en todo el partido. En el aspecto táctico es importante tener variantes. A veces salen mejor, otras no tanto. Hoy, gracias a Dios, todo salió bien. Le agradezco a la gente que vino”, señaló el orientador.

“Nosotros trabajamos, tratamos de mejorar. El semestre pasado el equipo hizo buenos partidos acá en casa. Seguimos claro lo que tenemos que hacer. Después, debemos mejorar la prestación de visitante. En los equipos grandes como Junior es partido a partido. Mis futbolistas mostraron carácter”, añadió.

El argentino, de 45 años, habló sobre la llegada de Carlos Bacca y dijo que es un jugador que les va a “ayudar mucho”.

“Estoy contento con que Carlos (Bacca) esté acá. Le deseo todos los éxitos. No nos debe comer la ansiedad para que juegue, esperemos que termine de ponerse bien. Nos va a ayudar mucho, nadie va a descubrir nada de la calidad que tiene y nos viene muy bien”, puntualizó el estratega.

Por último, Juan se refirió al tema de Giovanni Moreno, jugador que ha sonado para llegar al onceno currambero.

“A mí nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad, la jerarquía que tiene. Si viene la directiva y me lo plantea, lo veremos. Para mí lo más importante son los jugadores que tenemos. Siempre estarán las puertas abiertas para un jugador que pueda sumar. Hay que analizar muchas cosas, no es traer por traer. Debemos seguir con humildad. Estamos abierto a posibilidades”, finalizó.