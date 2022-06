“Buscamos un defensa y un volante extranjeros”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real mira hacia adelante con optimismo. El técnico rojiblanco prepara a su equipo al mismo tiempo que intenta reforzarlo para ser mucho más competitivo en el segundo semestre del año, donde los objetivos son claros, los títulos de Liga y Copa.

El entrenador argentino habló ayer en rueda de prensa, luego de culminar la jornada matutina de entrenamiento en la sede deportiva Adelita de Char. En ese primer encuentro general con la prensa —porque ha atendido de forma individual— habló de todo un poco. Confirmó la llegada de César Haydar y los acercamientos con Iván Rossi, descartó y dejó en el aire otros nombres de posibles refuerzos y se refirió al presente de Miguel Borja, con el que pudo dialogar para conocer sus sensaciones en medio de ese mar de rumores que rodean su posible salida a River Plate.

Cruz Real contó cómo ha visto al delantero cordobés en los últimos días de entrenamiento. Reconoció que la operación sigue abierta, aunque “está un poco trabada”, sin descartar que finalmente se dé y se quede sin su goleador.

“El tema de Miguel (Borja) es claro. No es un secreto que se está hablando entre los clubes —Junior y River Plate— para una negociación que está un poco trabada. Yo hablé con Miguel y está con la mejor predisposición en los entrenamientos. Él me manifestó que si se llega a quedar acá, porque no se da la operación, que no lo tomaría como una frustración, porque él es muy feliz acá también, además es hincha de Junior”, afirmó.

“Obviamente, yo creo que lo mejor que le puede pasar al jugador es que, por una cosa u otra, se decida rápido su futuro, porque esa incertidumbre no es buena. Quiero aclarar que él se incorporó dos días después a los entrenamientos porque se le dio un permiso, no porque a él se le ocurrió hacerlo. Hay que esperar estos días para ver cómo se termina de desarrollar todo”, agregó.

El técnico rojiblanco aseguró que hoy lo único seguro es la llegada de Haydar y la salida de Fabián Ángel, pero sí confirmó que las conversaciones con el volante Iván Rossi “van bien”.

“En el tema de los refuerzos, el club está trabajando en las prioridades que tenemos. Lo único confirmado es que, por medio del club, se tomó la decisión del regreso del defensor César Haydar, que estaba en Brasil. Por el momento seguimos buscando un central derecho, un mediocampista central, en este caso los dos extranjeros, y un extremo derecho. Después veremos si con el correr de los días algún jugador, por alguna circunstancia, tiene que salir, cómo manejamos eso. Pero hasta ahora la única salida confirmada es la de Fabián Ángel a préstamos a la argentina”, expresó.

“El tema de Iván Rossi lo estamos manejando. Tengo entendido que las conversaciones con el jugador vienen bien, pero bueno, a día de hoy no tenemos nada confirmado. Vamos a esperar que se desarrollen los hechos y que podamos hablar de algo concreto. Él es un mediocampista central, con bastante recorrido. En este momento se encuentra en Portugal jugando y vamos a ver si lo de él se concreta o si se concreta otra de las posibilidades que podamos tener”, aseguró.

Cruz Real no oculta su preocupación por la falta de noticias confirmadas a falta de 10 días para que ruede el balón en la Liga II-2022 —programada para el fin de semana del 9 y 10 de julio— y a 14 del juego de ida ante Atlético Nacional —13 de julio, fecha tentativa—, por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

“No es una preocupación negativa sino una preocupación lógica, porque uno quiere tener los jugadores cuanto antes acá. Lo que pasa también es que el calendario del fútbol colombiano es complejo. Salvo a que tengas un jugador hablado de antemano y sepas que lo necesitas con certeza, y sepas que va a haber bajas en la plantilla por finalización de contrato, es fácil, en una o dos semanas, resolver cosas. Pero no siempre es así. Igual creo que el club se está moviendo rápido dentro de las posibilidades que tenemos, porque eso también es importante que la gente sepa, no es que uno diga, ‘queremos aquel, aquel y aquel’, aquí hay que analizar un montón de cosas para no traer por traer sino que realmente sean un aporte. El club se está moviendo bien y siento que hay una buena predisposición”, manifestó.

El orientador argentino descartó, una vez más, los nombres de Marlon Torres y Baldomero Perlaza y no quiso referirse a otros que suenan con fuerza en el mercado como los volantes Nelson Deossa y el atlanticense Andrés Felipe Roa.

“Marlon Torres me dio mucho como jugador y lo quiero mucho como persona, porque es un gran ser humano, pero no es verdad que yo haya hablado con él, no es verdad que yo lo haya pedido. Si yo hubiese querido o tenido alguna intención de traerlo, lo primero que hago es pedirle al club que hable con don Tulio Gómez, porque yo sé en la situación en la que está el América. Además, nosotros en esa posición nosotros lo que estamos buscando, tanto ahí como en la de mediocampista central, es un extranjero. Eso también es lo que más condiciona la situación de Marlon”, dijo.

Al ser preguntado por Roa y Deossa, dejó claro que prefería no ‘mojarse’, dejando, quizá, la puerta abierta. “Con respecto a nombres puntuales no te voy a decir nada, porque si digo un nombre o un sí o un no, esto del mercado es muy complejo. Lo de Marlon Torres y lo de Baldomero Perlaza lo aclaré porque eran nombres que ya se venían manejando desde antes”, concluyó.