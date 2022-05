“Ahora se viene lo mejor”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real ya palpita lo que viene. Con Junior clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga ha podido darle minutos a varios de los futbolistas que no eran muy tenidos en cuenta y muchos de ellos han sabido responder a su confianza.

En la Copa Sudamericana dependen de sí mismos para lograr clasificar a los octavos de final y en la Copa Colombia, el próximo reto, deberán jugar ante Santa Fe este miércoles, a partir de las 8:10 p.m., en el estadio El Campín, de Bogotá.

“Vamos a intentar poner el mejor equipo posible. Sabemos que el primer tiempo lo vamos ganando, pero falta todo un tiempo. Es una plaza difícil. Tenemos que saber que será un partido complejo, debemos llevar el mejor grupo para este partido, en busca de pasar de fase. En estos equipos hay que ganar siempre. Ahora se viene lo mejor, son partidos importantes y definitivos, tanto en la Sudamericana como en la Liga. Llegamos bien, llegamos fuertes. Es momento de demostrarlo en el terreno de juego en este mes”, explicó el técnico.

“Santa Fe en Bogotá trata de aprovechar la localía, debemos saber que es así y debemos dar respuesta a ello. No creo que tengamos una ventaja, hemos hablado con los jugadores y si bien el primer partido lo ganamos, ese fue el primer tiempo. Un gol es poca diferencia, la localía pesa. Debemos estar en un máximo punto de atención. En Bogotá hemos hecho buenos partidos y tenemos unas ganas inmensas de pasar la serie”, agregó.

El timonel argentino, de 45 años, sabe que de visitante su equipo aún está en deuda, por lo que trabajan en ser mejores fuera del Metropolitano.

“Estamos claros que de visita debemos mejorar el rendimiento. Pero si uno mira estadísticamente nosotros tenemos el 59% de los puntos en todas las competencias, es un número importante. Ha sido alto por lo hecho de local sobre todo. No lo tomo como presión, tenemos el reto de ser mejores de visitante, es algo que debemos mejorar. Los rendimientos han mejorado a domicilio, pero al final debemos buscar el resultado. No lo tomo como presión, no sé qué hará Santa Fe, teniendo en cuenta sus urgencias”, manifestó el orientador.

“En la altura hemos probado todo. Probamos lo mismo que en todos lados, con Santa Fe hicimos un gran partido, pero perdimos. Con Millonarios lo hicimos de otra forma, hicimos un gran partido, pero perdimos. Con La Equidad propusimos y empatamos. Esperemos, analizaremos entre hoy y mañana para decidir lo que nos conviene. El equipo, después del recorrido, es otro al del inicio del campeonato. La misma competencia nos ha permitido evolucionar y eso lo tendremos en cuenta para tomar decisiones”, añadió.

La rotación

El clasificarse con dos fechas de anticipación a los cuadrangulares semifinales de la Liga le ha permitido a Cruz Real rotar bastante su nómina, teniendo, en el papel, un equipo titular y uno suplente, sin embargo, el técnico no lo ve de esa manera.

“A los muchachos que actuaron el domingo no los llamaría grupo alternativo. Es una competencia interna importante. El partido de ayer no fue el que queríamos, nos faltó eficacia. Pero cuando han jugado lo han hecho bien, contra Envigado y Santa Fe. Estamos conformes con lo que están haciendo, hay una competencia interna importante”, explicó el entrenador.

“Hemos ido rotando la nómina en la última semana por la posibilidad de clasificar antes. Junior hacía tiempo no clasificaba dos fechas antes a los cuadrangulares y eso nos permitió dar descanso y que los demás compitan bien. Pajoy es parte del grupo, viene de una lesión muy larga, tampoco hay que ser demasiado exigentes con él. Lo agarra justo al incorporarse al grupo, justo cuando se está definiendo el campeonato. No es fácil para él, pero a todos los tenemos en consideración. Veremos cómo viene el tema de él y los demás futbolistas”, complementó.

Más temas

El entrenador rojiblanco no fue ajeno sobre la situación que se presentó el pasado sábado entre Jaguares y Medellín, partido que no se jugó porque el cuadro antioqueño no se presentó a jugar por “faltas de garantías de seguridad”.

“Lo que diga no importa mucho. Siempre uno va a estar en pro de la seguridad. Si tengo a un grupo que tiene que viajar a un lugar que no es seguro, no estaré tranquilo. Después lo reglamentario es fino. Pero me pongo en el papel de un equipo que tiene que viajar a un lugar convulsionado y no es fácil”, señaló el argentino.

Cruz Real también habló de la supuesta oferta que tiene Edwuin Cetré para ir al fútbol de los Estados Unidos el próximo año cuando finalice su vínculo con el conjunto ‘Tiburón’.

“De ofertas no escucho mucho. Si hay jugadores que hacen una buena campaña es normal que empiecen a aparecer ofertas. Eso lo saben los jugadores y es motivante para el futbolista. Más allá de las ofertas, ellos se enfocan en las competencias que enfrentan, porque si no ratifican en el campo no se termina de cerrar esa posibilidad”, puntualizó el DT.

Por último, el estratega dijo que no le quita el sueño el famoso punto invisible que habrá en estos cuadrangulares semifinales.

“No me quita el sueño, aunque uno quiere tener esa ventaja porque cuenta en el empate. Por experiencia propia, me tocó entrar séptimo cuando fui campeón, entonces puede ser otra situación, incluso más difícil, pero empieza otro campeonato y cada punto que se juegue es fundamental”, cerró.