Con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar un flujo vehicular más ordenado en medio de la gran emergencia que vive Montería por el aumento del nivel del río Sinú, fue cambiado, temporalmente, el sentido de circulación de los principales puentes.

Así las cosas, desde la mañana de este sábado 7 de febrero el paso por el Puente Metálico será en un solo sentido: desde la margen izquierda hacia la margen derecha; mientras que el Puente Segundo Centenario funcionará en un solo sentido: desde la margen derecha hacia la margen izquierda.

La decisión del alcalde Hugo Kerguelén García responde a los análisis técnicos realizados por el equipo de movilidad, con el objetivo de descongestionar puntos críticos, facilitar el tránsito de vehículos de emergencia y optimizar los tiempos de desplazamiento en ambos sectores de la ciudad.

El mandatario a su vez hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad en la movilidad en los sectores de la margen izquierda del río Sinú, donde adelantan labores de contención, monitoreo y evacuación preventiva ante el aumento del nivel del afluente.

“En este momento es fundamental evitar desplazamientos innecesarios hacia los puntos críticos, no obstaculizar el paso de vehículos oficiales y de emergencia y mantener la prudencia y conducir con precaución”, dijo el alcalde.

Por su parte la secretaria de Tránsito de Montería, María Fernanda López, reiteró el llamado a la ciudadanía. “Entendemos la preocupación de las comunidades, pero es vital que no se generen congestiones en los puntos donde se están realizando trabajos técnicos y evacuaciones. Cada minuto cuenta”.

Reiteró el alcalde de Montería que la prioridad sigue siendo proteger la vida, garantizar el orden y permitir que las acciones operativas frente a la emergencia se desarrollen de manera segura y eficiente.

Calma y unidad

A su vez el mandatario hizo un llamado a la calma y a la unidad en medio de la emergencia.

“Quiero pedirle a toda la ciudadanía calma. Estamos trabajando de manera articulada con los organismos de socorro, la Fuerza Pública y todas las dependencias de la alcaldía para atender esta situación. Lo más importante es proteger la vida, por eso insistimos en el llamado a evacuar de manera preventiva en las zonas de alto riesgo. Este es un momento para actuar con responsabilidad, solidaridad y disciplina. La calma también salva vidas. Si trabajamos unidos, vamos a superar esta emergencia”, puntualizó el mandatario”, expresó Kerguelén García.