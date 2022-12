Waze podría mostrar carreteras con historial de accidentes de tránsito

“Waze señala que es posible que las notificaciones no se muestren en las carreteras por las que viaja normalmente, y que en áreas donde hay varias zonas de advertencia, el usuario recibirá solo una notificación, para no abrumarlo con varias. En cualquier caso, aquellos que no estén interesados en recibir estas notificaciones pueden desactivar esta opción en ‘notificaciones e informes’”, precisó Geektime.