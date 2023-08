Con un parlante en medio de la calle, mujer cobró dinero que había prestado

Cansada de solicitar a sus vecinos morosos el pago de un préstamo económico que desde hacía tiempo atrás les había hecho, una mujer implementó un nuevo y peculiar método de cobranza que, indudablemente, evitará que más de uno vuelva a quedarle mal.

Armada de un parlante y un micrófono en mano, esta ingeniosa ciudadana salió de su casa hasta la mitad de su calle dispuesta a tomar medidas desesperadas contra sus deudores.

El gracioso, y para algunos incómodo, momento quedó registrado en un vídeo que rápidamente se viralizó en redes sociales y, presuntamente, habría tenido lugar en alguna ciudad de la costa colombiana.

En el registro audiovisual que está siendo difundido a través de internet y que ya completa miles de reproducciones, se puede ver cómo la mujer recorre su barrio, evidentemente molesta y, según ella, "cansada de cobrar por las buenas".

"Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me han querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar, aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son $2.000 ¿no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea no, cómo es eso posible”, comenzó diciendo la mujer a través del parlante.

Acto seguido, la ciudadana continúa exponiendo uno a uno los nombres de los morosos junto con el monto que le están debiendo. Incluso, en algún momento se le escucha quejarse de una vecina que, pese a tener una tienda, no le había cancelado 700 pesos.

"También tengo aquí a la vecina, vea tiene tiendita y me debe $700, ¿cómo es posible que no me va a pagar eso", señaló la cobradora.

Ahora bien, a pesar de lo insólito de la situación esto no fue lo que más llamó la atención de los internautas. Lo que más sorprendió a los usuarios realmente fue el enterarse que esta no sería la primera vez que la mujer llega a cobrar a sus vecinos, sino que lo ha hecho alrededor de otras 30 veces más, por lo cual, algunos en redes le han dado el apodo de "la intensa".

"ea, por último, tengo a la señorita Alba que yo sé que ella me está escuchando. He ido 32 veces a la casa y de esas 32, 31 veces me han dicho que no está. Cómo es posible que no me va a pagar los dos mil pesos del postre que me debe. Ya me cansé, me cansé de cobrarles por las buenas”, finaliza la mujer en el video.