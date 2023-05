Mujer hizo escándalo en medio de un restaurante por una peculiar razón

En el clip se puede observar a una mujer claramente alterada porque, según ella misma manifiesta en medio de sus gritos, llevaba tiempo esperando unas papas que había pedido y no le querían dar.

“Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da”, es lo que grita la mujer mientras le avienta al personal del local varios papeles que se encontraban sobre la barra.