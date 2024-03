La colombiana que se identifica como “transnacional” al sentirse francesa

Y agregó: “No tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”.

Las declaraciones de la mujer fueron hechas por un joven que hacía preguntas a transeúntes en la calle cuando se atravesó esta chica que ha generado todo tipo de reacciones y hasta burlas entre los internautas.

“Yo me identifico como brasileño, dejen voy a ir a fichar con algún club en este momento”, “lo de neutralizar el acento me mató”, “los peligros de llegar al mundo sin que as madres tomen suficiente ácido fólico durante el embarazo”, “básicamente es como los hinchas bogotanos del Nacional”, fueron los comentarios de algunas usuarios en las redes.