Pánico en Florida por tiburón que quedó varado a la orilla de una playa

A pesar de los desafíos y el aspecto amenazante del tiburón en la playa, los valientes hombres lograron tomar al animal cuando se quedó inmóvil en la arena. En un primer momento, creyeron que el animal había fallecido, pero luego se dieron cuenta de que todavía había esperanza de ayudarlo a regresar a su hábitat natural en el océano.

WATCH *Terrifying moment* A group of men helped a stranded mako shark back into the water on Pensacola beach, Florida pic.twitter.com/s7zKCdY0tZ