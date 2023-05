Video: hombre que bañó a cucaracha en su casa es señalado de maltrato animal

Luego de este hecho, Arias fue señalado de maltrato animal por parte de miles de internautas porque tras el baño, la cucaracha fue puesta en el suelo y se vió cómo se arrastraba de forma lenta debido a la gran cantidad de agua en su cuerpo.

El video tuvo más de 24 millones de visualizaciones, por lo que fue denunciado, al parecer, por grupos animalistas en la plataforma y posteriormente fue eliminado por él mismo de la red social.

Algunas personas argumentan que las cucarachas son plagas y portadoras de enfermedades, y, por lo tanto, merecen un trato inferior al de otros animales.

Sostienen que la acción de bañar a la cucaracha no es más que una forma de divertirse y que no causa un daño real al insecto. Además, señalan que la cucaracha puede ser liberada después del baño, lo que no implicaría un maltrato continuo.