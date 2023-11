Shakira comenta post de Lele Pons, exparticipante de Dancing With The Stars

El programa ha sido muy popular desde su estreno en 2005 y ha dado lugar a varias versiones internacionales en todo el mundo. Cada pareja recibe calificaciones de un panel de jueces, así como votos del público, y cada semana, la pareja con la puntuación más baja es eliminada.

En la actual temporada, la creadora de contenido Lele Pons se ha destacado por sus puestas en escenas y talento para el baile, en especial la salsa; sin embargo, fue descalificada de la competencia tras su baile en tributo a Shakira.

La también cantante realizó una actuación magistral junto al bailarín profesional Brandon Amstrong, bailando Whenever Wherever, pero no acabó de convencer al jurado pues obtuvo una de las tres peores puntuaciones de la noche.