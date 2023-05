Carlos Vives reveló por qué le habría dado like a foto de Piqué y Clara Chía

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (...). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y... eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, mencionó en la entrevista.

Asimismo, Vives destacó la amistad que mantiene con Shakira y reafirmó la relación cercana y respetuosa entre ellos. Los cantantes han colaborado en diferentes proyectos musicales y sociales en el pasado.