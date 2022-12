Juliette Pardau contó su historia como víctima de estafa telefónica

“Les cuento que voy camino al banco porque, ya sé que van a decir: ‘Juliette, cómo, eres muy boba, cómo no sabías que eso lo hacen”. Me acaban de pegar una estafada, señores, a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Yo la verdad cuando contesté la llamada no me fije en el número telefónico y me dijeron que era una beneficiaria de una devolución del IVA y todo ese cuento… y eso no existe, me sacaron todo el dinero de la cuenta”, contó el actriz.

“Tengan mucho cuidado (…) yo hice la solicitud telefónica para pedir la devolución del dinero, pero, pues honestamente Davivienda no tendría por qué devolvérmelo”, agregó.

Además, añadió que no fue solo un desembolso el que intentaron hacer, pero que “gracias a Dios, el segundo retiro que me querían hacer, que era por una suma bastante más grande, no les llegó el código de confirmación”, finalmente Juliette bromeó sobre lo convincente que es el discurso de este tipo de bandas delictivas: “ojo que el performance de la mujer es impecable, o sea, digno de un India Catalina”.