‘Influencer’ JuanDa regresó a las redes; estuvo en hospital psiquiátrico

En el momento en que colapsó decidió buscar ayuda de sus amigos más cercanos, entre ellos Brayan Mantilla, influencer conocido como ‘El Brayan’, quien evidenció el estado en el que se encontraba. De inmediato, lo trasladó a un hospital psiquiátrico, donde estuvo varios meses internado.

“Me quitaron absolutamente todo. No tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días”, dijo mientras mostró en cámara un libro de pasatiempos.

Sin embargo, luego se enteró del elevado costo del hospital psiquiátrico y decidió pedir que le dieran de alta, para seguir su recuperación en casa, pero no lo logró y recayó. Por esto sus amigos le aconsejan que vuelva a internarse para poder ser atendido.

“Me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano”, contó. Asistió a varias terapias, conoció a varias personas que estaban atravesando por su misma situación y empezó a notar mejoría en su salud mental.

“Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. (…) Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí. Quiero ser feliz”, puntualizó.

También aprovechó para dejarles claro a los internautas que su relación con Camilo Triana, otro influencer, llegó a su fin tras cuatro años. Le agradeció por los buenos momentos y enfatizó que espera que pueda cumplir sus sueños.

"Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces, uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. (...) Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente", comentó.

Actualmente, JuanDa está retomando las redes sociales de manera paulatina, pero aseguró que debe estar acompañado las 24 horas del día y se mantiene en tratamientos con psicólogos y psiquiatras.

Vale mencionar que el Ministerio de Salud insta a las personas a comunicar las emociones y pensamientos es importante. Hágalo y verá que podrá recibir apoyo de los seres cercanos.

Si necesita que lo escuchen, recuerde que puede comunicarse a las líneas de atención para salud mental dispuestas por las autoridades. En Bogotá, el 106 y el 01 8000 423 614. También puede acudir a la línea de emergencias a nivel nacional del 123.