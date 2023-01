Influencer escocesa ofreció 68 mil euros a hombre que quiera salir con ella

La vida de Park y su familia, cambió drásticamente después de haberse ganado un millón de euros. Este dinero se lo ha gastado en lujos, como carros, ropa y cirugías plásticas, pero no ha podido encontrar el amor, y es lo que más anhela.

“Pensaba que conseguiría que mi vida fuera diez veces mejor, pero se volvió diez veces peor. La mayor parte de los días desearía no tener dinero. Me digo a mí misma: ‘Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”, aseguró.