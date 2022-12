Viajes y experiencias globales, el estilo que sigue a Greta De Santi

Y de sus viajes, que aterrizan en Tik Tok con millones de visualizaciones. La bloguera e influencer ahora brinda por otro gran éxito: tiene mucha fuerza en las redes sociales y sus viajes se vuelven súper virales. Sin embargo, hace algún tiempo, nunca hubiera imaginado tal cosa.

Greta De Santi suele compartir los lugares que visita con sus seguidores: los teléfonos inteligentes y las redes sociales siempre están listos para capturar viajes alrededor del mundo. Greta De Santi, de 22 años, participó como competidora en "Ex on the beach Italy".

Pero la TV representa el pasado porque ahora se está despoblando en Tik Tok donde quiere darse a conocer de la mejor manera posible y en otro aspecto. En definitiva, Greta quiere hacerse popular gracias a sus grandes pasiones, la música y los viajes. Por eso se mudó a Dubái, un destino emiratí elegido por muchos italianos en el extranjero.

“Este es un trabajo real, muchos jovenes se sienten atraídos por el mundo de las redes sociales”, dice. “Una oportunidad que brinda a muchos jóvenes la posibilidad de crearse un futuro de manera concreta, dejando atrás el viejo concepto de trabajo en la oficina”.

Tras su llegada a Tik Tok, Greta marca goles acumulando otro éxito más con millones de visualizaciones. Significa, ni que decirlo, que su gran talento en Instagram y Tik Tok es recompensado una vez más por sus seguidores.