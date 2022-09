El video con el que Luisa Chimá recordó a Epa Colombia sus pecados del pasado

Todo comenzó cuando Epa Colombia publicó un video en Tiktok, por medio del cual se expresa sobre otros generadores de contenido. Específicamente, de aquellos que usan las redes sociales como plataforma para vender publicidad.

“Ustedes ni siquiera deberían comprometerse con seguidores, ni con ventas, para que luego no estén hablando de usted diciendo ‘Qué tal me fue pautando con Cintia Cossio’, Un ejemplo, Cintia. ‘¿Qué tal me fue pautando con La Suprema?’ para que después estén hablando que ustedes no generan ventas y ustedes sí prestando su buen nombre”, manifestó.