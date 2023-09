¿Más cambios en ‘X’? Elon Musk plantea cobrar por tener un perfil

La idea surgió durante una conversación pública, a través de ‘X’, en la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo cuestionó sobre las medidas que incorpora en la plataforma para combatir el antisemitismo.

En respuesta, Musk planteó la posibilidad de introducir “una pequeña cuota mensual por el uso del sistema”. En sus propias palabras, el empresario destacó que esta podría ser la única estrategia viable para hacer frente a los “vastos ejércitos de bots” que afectan la experiencia de los usuarios en la red social.

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP