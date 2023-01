Conscientización sobre cáncer, la iniciativa de Alejandro González Rodríguez

Compartir Facebook Twitter Messenger Whatsapp

Su trayectoria profesional de más de 15 años en Cuba, Estados Unidos y otros países lo llevó a probar nuevos proyectos para impulsar su arte. A diferencia de algunos artistas urbanos que se especializan como tatuadores o como muralistas, Alejandro González Rodríguez es un artista que además de ser tatuador, es muralista y pintor. Muchas personas consideran que la piel es un lienzo, y en el caso de Alectattoos–como es mayormente conocido en el medio–, los tatuajes son más que decoración. Este artista cubanoamericano radicado en Miami es pionero en su arte, ya que su tienda 90 Miles Tattoo Studio es catalogada como una de los 5 mejores en Miami. Su estilo es realista, con texturas y volumen predominando sobre la piel, así como un estupendo uso de la luz, algo que según comenta Alejandro González Rodríguez, “es un elemento que puede darle vida al tatuaje o quitársela por completo”. Un amante de los tatuajes, murales y pinturas Alejandro González Rodríguez le gustó dibujar desde pequeño, diseñar e inspirarse en las personas y lugares que lo rodean para sus obras. Según comenta el popular artista urbano, siempre estuvo rodeado de arte porque su padre también trabajaba en ello. Comenzó su carrera pintando lienzos y pronto se dio cuenta de que quería una audiencia más grande para mostrar su trabajo, lo que lo impulsó a ingresar a la escena urbana con murales en su ciudad natal, La Habana, Cuba. En cuanto a su primer tatuaje, el artista comenta que lo hizo cuando tenía 15 años con una máquina casera y tatuó a su papá. En 2016 decidió emigrar a Estados Unidos y en 2018–luego de mucho esfuerzo, dedicación y demostrar su talento–, pudo abrir su tienda de tatuajes 90 Miles Tattoo Studio. Cabe destacar que el artista considera que no estaría donde está actualmente sin la ayuda de Miguel Ángel Piorno, a quien considera su amigo y hermano. Este artista urbano se sale de la rutina de un tatuador, ya que le gusta pasar un rato con el cliente antes de empezar a tatuar, ya que considera que es más cómodo si previamente establece una especie de camaradería con la persona. Alectattoos realiza sus propios diseños de tatuajes, “Excepto cuando es retrato que básicamente tengo que copiar una imagen, hago mis propios diseños y mayormente la inspiración viene de las conversaciones con los clientes y su visión. ”El evento anual en colaboración con la fundación Hope vs Cancer Alejandro González Rodríguez recibe constantemente clientes que quieren llevar sus tatuajes en la piel, y entre estos clientes hay celebridades como estrellas de televisión, músicos, productores y atletas. No obstante, esto no le impide realizar un evento anual para Hope vs Cancer. Por medio del evento recaudan dinero para la fundación y así colaboran con la continuación de los estudios sobre el cáncer pediátrico. Alectattoos siempre está buscando formas de colaborar con la sociedad, y según comenta, la fundación previamente mencionada le pareció ideal por la forma en que están conectados al mundo del tatuaje. Un proyecto que este artista urbano tiene en mente es vincular el tatuaje con la pintura, por lo que esta exhibición formará parte del próximo Art Basel, la principal ferial mundial del mercado internacional del arte que se realizará en Miami. Para este proyecto, Alejandro González Rodríguez hará tatuajes de gran escala (4x7 pies) en piel sintética. Cuando se le preguntó sobre cómo hace para lidiar con la presión de ser uno de los mejores y las expectativas de sus clientes, respondió. “El mejor consejo que me han dado desde que tatúo es “disfruta el proceso”. Solo hay que estar calmado y disfrutar de cómo la obra se va formando y tomando vida”. INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alectattoos