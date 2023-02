Auronplay no volverá a hacer streamn por varios meses

El pasado lunes 6 de febrero, Auronplay informó a sus fanáticos por medio de un streamn en la plataforma Twitch, que se tomará un tiempo de descanso para estar tranquilo y compartir con su esposa.

“Voy a tomarme unos días libres, no me voy a ir 5 años, no sé si me voy a ir una semana, tres días, un mes, no lo sé. No quiero ponerme fecha. Voy a descansar un poco, vamos a estar tranquilos”, Explicó en el live.

Según comentan algunos internautas, la decisión del youtuber pudo haber estado influenciada por la polémica que se dio luego de que salieran a la luz varios trinos, de hace muchos años, en los cuales Auron y su novia, Biyín, hablaban de temas sensibles y presunto humor negro.