“El alma hecha pedazos”: Aida Victoria se alejaría de las redes sociales

"A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante hablando barbaridades, porque a mí realmente esto me da vida, el rollo está en que me está costando el triple ser yo porque estoy procesando información de mi vida personal que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos", explicó.

Es así como la también empresaria manifestó que volvería a aparecer en redes sociales cuando se sintiera mejor y encontrara la forma de ser la Aida que los seguidores están acostumbrados a ver.

"Estás entusada, ya sabemos por quién R.C";"Ryan volvió con la ex por eso anda triste";" "Ánimo, chica";"Pero reconstrúyete pronto que no soy nadie sin tu contenido"-, "Vamos, todo pasará"; "Ojalá te recuperes pronto", fueron algunos de los comentarios más destacados en redes sociales.