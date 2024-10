Las redes sociales han servido para conocer historias impactantes de personas que, pertenecen a la vida común, pero tienen cuentos algunas veces sorprendentes.

Este es el caso de una joven que publicó un video en su cuenta de TikTok, y se volvió viral en la plataforma, pues narró su experiencia de cómo se enteró que su pareja le estaba siendo infiel.

Agustina Martorell es una mujer argentina que tiene un salón de belleza y se dedica a publicar videos en esta red social sobre lo que le ha pasado a lo largo de sus 23 años.

Inicia contando que antes atendía a sus clientas en su casa, ya que se dedicaba a hacer el manicure y pedicure, y no tenía un lugar fijo. Todo bien hasta ahí. Pero, después señala que su pareja de ese entonces le había dicho días atrás que se tenía que ir a un viaje del trabajo a Mendoza, Argentina.

Revela que ella lo vio súper normal porque él frecuentemente viajaba a ese lugar “por cosas de trabajo”. Casualmente, a los días, llegó una clienta a arreglarse las uñas y le contó que iba a viajar a Mendoza porque un hombre la había invitado.

Entonces, Agustina se alegró y le dice que su novio también iba para allá para trabajar, por lo que la mujer le responde que por qué no se lo mostraba, para ver si quizás se conocían.

“Yo le dije que se llama “pepito”. Ella se queda petrificada, me imagino pensando: ¿Cómo le explico, a esta mujer que es el mismo tipo?”, dijo.

Después detalló que “fingieron demencia” por el momento tan incómodo. “Lo más feo de todo es que yo recién empezaba a hacerle las manos a la piba. Mis manos temblaban, pero nada, le hice su trabajo y ya”.

Luego llegó a su casa y enfrentó a su pareja que no se imaginaba lo que había pasado. “Gracias a este viaje y a la clienta me enteré que me estaba poniendo los cuernos. Y obvio no estamos juntos”.

Los internautas le dejaron la publicación llena de opiniones en las cuales, le dicen, que ese encuentro no fue casualidad, y la mujer sabía que ella era la novia.