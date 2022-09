Generadoras tienen el monopolio de la energía en el país: senadores en debate

Este lunes fue el ‘cara a cara’ entre el Congreso de la República y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. En el recinto, los senadores citantes expusieron el impacto a gran escala que están teniendo los hogares de millones de colombianos por cuenta de las tarifas de energía.

En medio del debate de control político, realizado por la Comisión Quinta, precisaron que no es justo que las generadoras de energía tengan monopolizado el sector y continúen cometiendo “atropellos” contra los usuarios con el incremento “abrupto” del costo de este servicio.

“Les llegó el momento a los generadores hidráulicos de hacer algo por los colombianos, que tengan un monopolio, no les permite ir atropellando a los usuarios. El Cargo por Confiabilidad también debe ser revisado, le hemos pagado billones de pesos a los generadores, dineros que no han sido auditados. A eso hay que ponerle la lupa”, dijo el senador de la U, José David Name.

El congresista manifestó que es incompresible que los aportes hídricos a los embalses se encuentren en niveles favorables por encima del 80% y que el costo del servicio de energía siga subiendo.

“Si el 68% de la energía del país se produce con agua, un recurso propiedad de los colombianos que no se compra, ¿por qué nos la están cobrando como si fueran monedas de oro? Hay que cambiar urgente esos contratos indexados que solo benefician a las hidroeléctricas”.

Name sugirió a la alta funcionaria varias propuestas para contribuir a la disminución del precio de la energía, entre ellas: revisar y cambiar la regulación en formación de precios e índices; cambiar la regulación del cargo de confiabilidad y realizar subastas anuales; buscar recursos para las inversiones necesarias en la Costa Caribe y promover la generación de ingresos gravando a las hidroeléctricas.