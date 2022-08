Críticas a Susana Boreal por desconocer procedimiento en el Congreso

“No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle, pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una ministra que no está posesionada, pero ajá”, comentó.

“Ja, ja, ja o sea, les pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho. Besitos”, puntualizó.

Por su parte, el Senador Gustavo Bolívar salió en defensa de la Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, afirmando que el matoneo a Gómez es una infamia.

“Matonear de esa manera a una joven que hace una pregunta para no equivocarse ya raya en la infamia. Les recuerdo que así empezamos todos y que los ladrones de este país hablan lindo y se las saben todas. Ánimo Susana Boreal. Con tu honestidad y creatividad Pronto cerrarás bocas”, dijo.