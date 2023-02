Las reacciones tras el fallecimiento de Samuel Moreno

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, expresó: "El crimen no paga, así muchos crean que se pueden salir con la suya. El corrupto, tarde o temprano, pierde su paz, su familia. Vive en zozobra. ¿Vale la pena la ambición desmedida? No. No la vale. Este capítulo trágico de Bogotá debe enseñarle mucho a toda nuestra sociedad".

