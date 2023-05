Roy Barreras será el nuevo embajador de Colombia en Reino Unido

Barreras, precisamente, se acababa de despedir minutos antes en una rueda de prensa descartando que estuviese pensando en el gabinete ministerial o en la política electoral.

"Gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firme la decisión del Consejo de Estado", dijo a los periodistas en el Capitolio.

Negó inicialmente que se dispusiese a aspirar en las elecciones de octubre: "Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz". Y tampoco, aseveró, quería un ministerio: "Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan".