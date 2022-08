“Vamos a pasar todas las reformas en el primer año”: Roy Barreras

R.

No es un ejemplo, es un caso aislado. Y a mí me alegra mucho. El senador Bolívar es un hombre auténtico, no lleva mucho tiempo con la política, no ha podido hacer mayores cambios porque llegó hace cuatro años al lado de Petro, ha sido un guionista de telenovelas. Creo que es un hombre honesto que se ha otorgado a sí mismo un poco el papel del guardián del cambio y eso es bueno. Mi papel es pasar las reformas.