En polémico video, Roy Barreras planearía desestabilizar la centro-izquierda

Cabe recordar que el pasado 2 de junio, el exprecandidato presidencial y jefe programático de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, anunció en sus redes sociales que en segunda vuelta presidencial votará por Gustavo Petro.

“Con salvedades y preocupaciones en algunos temas Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal. Los riegos de un rompimiento institucional sobre todo con el Congreso pero también con las Cortes son mayores con Rodolfo Hernández”, dijo Gaviria

Además agregó: “El sentimiento predominante en Colombia es el cambio. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido el pluralismo, la paz y la sostenibilidad ambiental, lo seguiré haciendo con independencia”.