Roy Barreras dijo que los decretos de cese al fuego firmados son inútiles

El senador expuso que la paz es un mandato constitucional; sin embargo, esto no significa que se deba poner en riesgo la seguridad ciudadana.

“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, finalizó.