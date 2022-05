“No acepto alianza, sino el apoyo total”: Rodolfo a Betancourt y Fajardo

En medio de su agenda política por las regiones del país, el aspirante presidencial Rodolfo Hernández se refirió a los mensajes de unidad enviados por la candidata del Verde Oxígeno Íngrid Betancourt.

Hernández mencionó en declaraciones a medios que solo acordará apoyos políticos para su aspiración. .

"No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí", agregó Hernández.

Cabe resaltar que días pasados Betancourt señaló que el país estaba esperando la unidad de los sectores del centro políticos.

En su momento la aspirante explicó: "Que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan según las reglas de juego que ellos establezcan", afirmó.

“Si somos tres, dos tenemos que sumarnos a alguien. Que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan, según las reglas de juego. Creo que tenemos una responsabilidad histórica y es cumplirle al país”, dijo.

Por su parte, Sergio Fajardo indicó que de manera formal no ha recibido mensaje de Betancourt por lo que descartó, por ahora, la eventual alianza.

“Yo no he conversado nada con Íngrid. Con ella ha sido una relación difícil, hizo parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo y después decidió que se retiraba y entonces eso significó por ejemplo que Humberto de la Calle, Daniel Carvahalo que están con nosotros no puedan participar en política (…) No tengo claro que es lo que quiere Íngrid”.