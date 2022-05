Rodolfo Hernández, nuevo fenómeno político en Colombia

El ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que su única alianza es con el pueblo colombiano.

“Mi compromiso es con Colombia, no es con politiqueros ni con políticos que ahora se quieran volver a reencauchar a través de nuestro esfuerzo y del esfuerzo que han hecho los colombianos a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas”, aseguró.

Reiteró en este sentido que “el cáncer terminal de Colombia es que los políticos se están robando a toneladas a Colombia y ellos están luchando y es normal seguir probando, de seguir poniéndonos de idiotas útiles: no permitamos eso”.

Por ello, dijo que “para romper eso tenemos que el 19 de junio tener una votación que supere los 12 millones de votos para tener un mandato contundente para dejar por fuera a todas esas fuerzas politiqueras que nos tienen desde hace más de 50 años arruinados”.

Dijo que los ataques en su contra se intensificarán en los próximos días: “Siempre hay bodegas que tiene Petro atacándome y en estos 18 días para la segunda vuelta se van a intensificar, pero mírenme bien la cara: nunca les voy a decir mentiras”.

Al respecto advirtió que “todos los días dirán que soy uribista, otros que soy petrista, quién sabe qué más dirán, que tengo procesos penales que me construyeron los politiqueros cuando estuve en la Alcaldía de Bucaramanga, no uno sino 200, entre administrativos, penales y fiscales”.

Pero ratificó Hernández: “Mi única alianza es con el pueblo colombiano, para poderle generar felicidad a esa gran masa de colombianos que la están pasando mal”.

Criticó a los petristas porque “me hicieron una gavilla todos los partidos tradicionales, entonces ahora los petristas bajamente me están diciendo que ahora yo pertenezco al uribismo o que vamos a hacer una alianza con Fico, y tengo que serles sincero: lo llamé porque él hizo una declaración verbal donde dijo que iba a votar por mí, yo soy agradecido y tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto”.

Pero, advirtió, “yo recibo los votos pero no les cambio el discurso, y nunca voy a cambiar, y el propósito es no robar, no mentirles, no traicionar a los electores y una modificación en el Código Penal para que todos estos ladrones tengan un castigo en una cárcel”.

Y concluyó con pullas a Petro: “Ustedes mirarán si le creen a Piedad Córdoba, a Roy Barreras, a Armando Benedetti, a Petro o a Rodolfo Hernández”.