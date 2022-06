Rodolfo Hernández habló sobre el retiro de ‘Jota Pe Hernández’ de su campaña

"Su discurso anticorrupción ha logrado convencer a seis millones de colombianos, pero indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado", dijo el youtuber en un video publicado en sus redes sociales.

Así mismo, recordó que en su momento apoyó a Hernández porque lo vio como un candidato "independiente".

En ese sentido, el senador Jota Pe Hernández rechazó el hecho de que la senadora María Fernanda Cabal anunciara su apoyo al aspirante presidencial luego de conocer el preconteo.

"Me causa una profunda indignación ver cómo hoy las casas de Fico se visten con pancartas rodolfistas. Yo no tengo pruebas de que Rodolfo esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándole ministerios, sería irresponsable salir a afirmarlo, pero no por eso me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país", dijo el senador electo a través de su cuenta de YouTube.