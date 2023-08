“La de Petro fue una elección manipulada por intereses oscuros”: Hernández

El ahora aspirante a la Gobernación de Santander señaló: “Hoy, 7 de agosto de 2023, está cumpliendo un año de gobierno el presidente Gustavo Petro, y es por eso que he decidido hacerles esta carta abierta a los colombianos. Mi abuela materna Lola siempre me dijo que para las verdades el tiempo y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros”.

Añadió Hernández en su misiva: “Yo estaba seguro de que ganaría la Presidencia, la matemáticas eran claras, Petro tenía un techo, con lo que yo no contaba era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora. Días antes de la segunda vuelta recibí información de que había un claro plan para matarme y en su momento yo les avisé a los colombianos, yo creo que me faltó la valentía que tuvo Luis Carlos Galán, o la que tuvo Jaime Garzón o la de Gaitán, gracias a eso estoy vivo, las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. Lo que está saliendo a la luz es solo un poquito de todo lo que me hicieron”.