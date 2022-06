Rodolfo Hernández denuncia plan para asesinarlo y cancela eventos públicos

El candidato presidencial Rodolfo Hernández denunció este jueves desde Miami, Estados Unidos, que existe un plan para asesinarlo a puñal.

“Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. Ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme. Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, dijo el aspirante por Liga de Gobernantes Anticorrupción.