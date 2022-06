“No me callaré ante la corrupción y la politiquería”: Rodolfo Hernández

"Decirles que siempre tendrán en mí a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia", 'trinó' el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El ex alcalde de Bucaramanga agradeció además a los 10,5 millones de ciudadanos que representa la "mitad del país" que votó por él: "Colombianos, quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas".