Se inicia nueva reunión de conciliadores de la tributaria

Por su parte, Padilla le respondió: "Mi causa son los animales: sus derechos, su vida, su honra. Por ellos vivo y me daré mil batallas, resisto embates de odio y seguiré entregando lo mejor de mí, aunque mi corazón se resienta y mientras la vida me lo permita. No perderé el tiempo en peleas que no me corresponden".

A su vez, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, leyó un documento colectivo al respecto, advirtiendo la postura de ese sector político: "Excluir del texto final de dicho proyecto el artículo 15, cuya eliminación fue aprobada por la plenaria del Senado de la República. Lo anterior teniendo en cuenta que de no ser así se vería en riesgo la aprobación del citado proyecto que tiene como finalidad adoptar una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”.