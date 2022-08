Votaremos negativo a la reforma si no hay acuerdos: Modesto Aguilera

El representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, le dijo a EL HERALDO que la colectividad votará no a la reforma tributaria, si no hay acuerdos, no burocráticos, sino en temas económicos con el Gobierno.

"Tenemos una decisión tomada: así como está la reforma, la votaríamos negativamente. Esto si no hay unos acuerdos, que no serán burocráticos sino económicos, porque Cambio Radical es uno de los partidos más claros en cuanto a propuestas de reformas tributarias", advirtió.