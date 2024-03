¿Qué pasa que no despega el cuórum de la reforma pensional?

A su vez, el senador Jota Pe Hernández, del ala independiente de la Alianza Verde, explicó: "No apoyo la reforma pensional por muchas razones (...). Por esa razón he decidido hacer parte de esos congresistas que nos acogemos a la estrategia legítima de romper el 'quorum'. Cuando logren conformarlo, daremos el debate y votaremos negativamente".

Y la senadora Sandra Ramírez, de Comunes, cuestionó: "Nuevamente la oposición rompe el 'quorum' para no debatir la reforma pensional. A ellos no les interesa los más de 8 millones de adultos mayores que hoy no tienen una pensión. Les interesa proteger a los privados que son quienes financian sus campañas políticas".