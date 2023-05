Ponencia radicada de la reforma laboral modifica la jornada nocturna

Entre tanto, el representante Víctor Salcedo, de La U, presentó una ponencia alternativa a la reforma laboral, con lo que la colectividad se estrena en la independencia.

"Debemos garantizar una reforma laboral que no privilegie a ningún sector, no solo para los formales sino también para los informales. No estamos de acuerdo con huelgas en los servicios públicos esenciales, creemos que ese artículo es inconstitucional. Creemos en la democracia y al interior de las organizaciones sindicales debe protegerse la deliberación y las decisiones de las mayorías. Hoy el proyecto del Gobierno plantea que con una tercera parte de los integrantes del sindicato se puede decretar huelga", señaló el legislador.