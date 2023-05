Cruce de trinos entre Petro y Mac Master por pertinencia de reforma laboral

Uno de los que más se ha pronunciado al respecto es Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Este miércoles, el líder del gremio publicó en su cuenta de Twitter la preocupación que tiene porque, según él, la reforma no plantea nada con respecto a la reducción de la informalidad en el país.

"Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que: 1. Cree empleo 2. Reduzca informalidad 3. Genere más actividad económica", trinó en primera instancia el empresario.

Agregó que "todas las reformas requieren de análisis técnico profundo para entender sus consecuencias. Esta, cómo está, puede producir mucha pobreza y no creo que sea la intención de quienes la impulsan Hay que hacer un llamado a la razonabilidad". Los trinos de Mac Master fueron en respuesta de un informe publicado por el Banco de la República que advierte que "el incremento de los costos salariales "recortaría 454 mil empleos (rango entre 152 mil y 746 mil)".

Los trinos de Mac Master tuvieron respuesta del mismo presidente Gustavo Petro.

"Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE. Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano", fue la primera respuesta del mandatario.