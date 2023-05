Liberales y La U no respaldarían la reforma laboral

BOGOTÁ | Los partidos Liberal y La U no acompañarían la reforma laboral, al menos en la manera como fue dada a conocer este martes la ponencia para el primer debate del proyecto gubernamental.

Así lo dejaron saber los representantes de estas colectividades en la Comisión Séptima de la Cámara, célula legislativa en la que se inicia el debate de los proyectos de temas sociales.

"Hemos venido trabajando con la ministra de Trabajo, con la coordinadora ponente y hemos tenido avance cercano, pero aún nos faltan por lo menos otros 40 artículos. (...) Creemos que la ponencia no está lista, no está totalmente consensuada y seguimos en la tarea de buscar esos acuerdos y buscarlos para el país", dijo este martes el liberal Héctor Chaparro en la emisora capitalina 'W Radio'.

A su vez, Víctor Salcedo, de La U, reveló: "Veníamos en reuniones técnicas, y hasta hoy entendía que estábamos buscando una ponencia de consenso, sorpresa cuando me entero por los medios de un borrador que estaba circulando. (...) Dividimos en dos bloques: una cosa son los derechos individuales, en donde ha habido mayor acercamiento, y otros son los colectivos en donde hay una distancia grandísima. Con esa distancia me sorprende que el Gobierno esté anunciando que va a radicar la ponencia y en esas condiciones no la apoyaré".