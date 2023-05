Reforma a la salud no tiene mayoría absoluta en votación, advierte uribismo

"Ya empezaron otra vez el gobierno y @agmethescaf con las 'jugaditas' en el trámite de la reforma a la salud. Estábamos citados a las 9 a.m. y aplazaron a las 11 a.m. Varios de los artículos restantes requieren mayoría absoluta y al parecer todavía no la tienen", tuiteó el opositor.

En la sesión del pasado jueves 18 de mayo, en una maratónica jornada se avalaron 93 artículos, incluyendo los de mayor cuidado e impacto, como son el giro directo de la Adres, y la transformación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS.

Y de los 139 artículos en total que tiene este proyecto ya se han avalado 117 y faltan 22 por aprobar, entre estos se incluyen temas como la definición del modelo de salud, que es el artículo 4; también se suma el 74 del Fondo Cuenta Regional de Salud; y el 95, sobre ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Asimismo está el artículo 100, que abarca la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud; el artículo 72 con los recursos complementarios para financiación de servicios de mediana y alta complejidad. Y los cambios de destinación de los recursos departamentales y de los municipios en salud, también están pendientes.