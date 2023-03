La reforma a la salud de los partidos en coalición

Por rubros, indica Martínez que $18 billones irían a la atención primaria, $65 billones a servicios ambulatorios, $1,1 billones para fortalecer los hospitales públicos y $1,5 billones para construir los centros de atención primaria.

No obstante, reconoce el director de la ADRES que "se exige un esfuerzo adicional, pero no es nada que cause un problema fiscal al país y todos esos alarmismos que se vienen diciendo”.

Además, habría que agregar las inversiones que no menciona la reforma, como el saneamiento de hospitales, parte de la infraestructura, equipos médicos, capitalización de la Nueva EPS y el nuevo régimen laboral de los trabajadores de la salud que no podrían ser contratados por órdenes de prestación de servicios.

"Por ello se busca evolucionar progresivamente a un sistema de pagador único (...) con una inversión poderosa en atención primaria para garantizar el acceso y la equidad", concluyó.