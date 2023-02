Los puntos que marcan la ardua discusión sobre el sistema de salud

El gremio de las EPS, agrupado en Acemi, advirtió en un comunicado al conocer el articulado petrista que “las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes”, añadiendo que “no se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”.

Por su parte, el pediatra Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, aseguró en un comunicado en su momento que “desde septiembre del año pasado el proyecto de ley del Gobierno ha sido sometido, como ninguno otro, a una campaña continua de ataques basados en elucubraciones fatalistas, conjeturas y mentiras por parte de muchas personas”.

Pero Gestarsalud, el gremio que reúne a once EPS, principalmente del régimen subsidiado, ha dicho que la iniciativa oficialista no construye sobre lo construido y por el contrario destruye los avances de más de 70 años de historia de la seguridad social en salud en Colombia. “Además, va en perjuicio de la población y no refleja la voluntad de consenso y diálogo”.