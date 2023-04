Reforma a la salud: lo clave de las 133 nuevas proposiciones

De igual modo, proponen que el Consejo Nacional de Salud sea un ente asesor solo del Gobierno y no de todo el Sistema de Salud, que se límite el número de miembros a 15 y no a una cantidad indeterminada y que no pueda proponer políticas públicas de salud y presentar iniciativas de reglamentación del sistema.

Busca la coalición que las gestoras de salud y vida, que reemplazarían a las EPS, sean las encargadas de la gestión del riesgo en salud y sean incluidas en las redes integrales de servicios de salud, que deben articularse con los servicios primarios y complementarios. No obstante, se les despoja de la integración vertical y del giro de recursos.

Sobre los centros de atención primaria en salud (CAPS) plantean que su aplicación sea progresiva y que haga énfasis en los municipios categorías 5 y 6 y en zonas donde exista brecha de desigualdad en salud.

Los partidos piden que el manejo del riesgo financiero no quede en manos de las instituciones del sistema de salud, sino que lo asuman la Nación y las entidades territoriales.